Caleb Johnson added another state championship to his sports resume Sunday.
Johnson, who won back-to-back titles as a defensive lineman on the Elizabethton High School football team, added his second consecutive Motorcycle title at the DER Bracket Series Tennessee State Championship race at Bristol Dragway.
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