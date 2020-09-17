East Tennessee State University has announced the names of students who attained a grade point average qualifying them for inclusion in the dean’s list for summer 2020.
To receive this honor, undergraduate students must successfully complete a minimum of 12 hours of undergraduate coursework with no grade below ‘B-’ in any course taken, and a grade point average of at least 3.5 on a 4.0 scale.
TENNESSEE
Blountville: Savannah L. Horne; Kylee E. Milliken
Bluff City: Crystal J. Harris; Alyson S. Wilson
Bristol: Terry L. Armstrong; Eve M. Bradford; Makinsey L. Horne; Chanda M. Humphreys; Scott C. Laffey; Kaitlynn V. Littleford; Audrey G. Malone; Bradley D. Ratheal; Megan Strouth
Butler: Isabella R. Harris; Leah E. Ransom
Chattanooga: Cristy R. McCrobey; Alexis S. Trammell; Megan A. Walker
Chuckey: Peter Z. Hoilman
Church Hill: Makayla D. Allen; Kelsey T. Browning; Luke A. Dorton; Veeral A. Patel; Yasmine K. Punceles; Jacob R. Salyer; Benjamin M. Smith; Ally B. Stidham; Matthew J. Williams
Cleveland: Katelyn D. Hanshew; Ayarys A. Pena; Kyley J. Rakestraw; Kayla M. Sadler
Clinton: Terra R. Faulkner; Denette Jackson; Madison L. Loggins
Columbia: Tiana L. Duncan; Stephanie Tywater
Cookeville: Alexis T. Anglin
Corryton: Breanna M. Roberts
Crossville: Angela R. Walters; Essie J. Wilson
Dayton: Ansley J. Hill
East Ridge: Kendall E. Boran
Elizabethton: Hillary C. Briggs; Dustun A. Sams
Erwin: Mary A. Chandler; Cassi H. Foster
Fall Branch: Jack E. Jones
Gallatin: Samantha Rivera
Gordonsville: Ashton Vaden
Gray: Leslie R. Black; Montana B. Riddle; Heather N. Teague
Greeneville: Andrew P. Forney; Janease M. Jones; John D. Pruett
Harrogate: Jace D. Hamilton
Hixson: Lauren N. Smith
Jacksboro: Monica L. Prater
Jefferson City: Shadden L. Brock; Sarah E. Edwards; Sidney A. Fritz
Johnson City: Rahmah M. Al Talaq; Fatimah Alhamdan; Ayah Alhashim; Bayan A. Alqushairi; Ian C. Anderson; Marissa K. Ballinger; Amanda D. Betts; Fatimah Abdulwahed S Binhaji; Megan E. Boyanton; Thomas J. Broeker; Mark E. Brown; Malynne C. Clayman; Breeana L. Cleaver; Abigail S. Darling; Victoria Duffy; Melissa R. Garnett; Levi C. Harmon; William T. Hughes; Sarah L. Hutton; Edna O. Iyawe; Adam D. Jasenak; Shawn P. Jordan; Daniel J. Klug; Caitlyn C. Lovelace; Courtney R. Lyon; Anna R. Mancuso; Brynette R. Mckinney; Valentine T. Okoye; Madison S. Powers; Larissa G. Price; Tatiana A. Ransom; Raegan B. Reese; Helena J. Ritz; Nawaf A. Salami; Mohammed Y. Salami; James Sam; Anne M. Sandelovich; Nathan S. Shelton; Andrew R. Shepherd; Maxwell Silver-Alford; Kaley A. Sturgill; Jessica N. Vasquez; David M. Waruszewski; Anthony J. Webb; Elizabeth N. Williams; Jeffrey D. Wilson; Stephan L. Yampolsky; Tamiera A. Yeary; Zhilong Zhao
Jonesborough: Jeffrey R. Fentress; Breanna M. Jones; Joshua Kingry; Makayla R. Percell; Emily B. Wilson
Kingsport: Debra K. Akins; Chris S. Bowlin; Hope E. Breeding; Julianne M. Burton; Tyler R. Carr; Isabella C. Carter; Aaron R. Childress; Sydney B. Davidson; Pandy L. Elkins; Seth C. Garland; Alusine R. Kamara; Eunice N. Kpaduwa; Jeremy L. Kramer; Emily H. Lane; Micah D. Lawson; Autumn L. Loggans; Alyssa C. Lovelace; Alivia G. McMullins; Jonathan A. Mears; Joseph D. Norton; Nicholas R. Peace; Kiernan D. Tonnies; Sydni A. White; Kindall C. Williams; Tara B. Williamson
Knoxville: Zane E. Ballenger; Rebekah M. Cormack; Jacob T. Crawley; Candice A. Jones; Courtney J. Koontz; Joseph C. Neal; Jessica M. Rainwater; Dylan A. Smith; Jason A. Winkler
Limestone: Ethan Bowman; Josie M. Gilmer
Loudon: Michaela D. Shubert
Louisville: Andrew O. Hodgin
Maryville: Haley D. Breeden; Allison T. Hendrix; Anna-Lynn M. Rollins
Mascot: Mary S. Smith
Memphis: Atlantis N. Warren
Morristown: Benjamin C. Anderson; Karen E. Baker; Hannah L. Gregory; Nikki D. Pickle; Ashley B. Singleton; Seth E. Smith
Mosheim: Jada E. Hensley
Mount Carmel: Richard E. Lawson; William G. Rush
Mountain City: Logan B. Sargent
Nashville: Virginia C. Lee; Latiffah A. Parris; Chaunta E. Patterson
New Market: Kelsie A. Blankenship; Kayli B. Whittaker
New Tazewell: Molly E. Mallicoat
Nolensville: Brittany P. Durham
Oak Ridge: Zoe B. Kline
Old Hickory: Victor M. Carrillo Ochoa
Pigeon Forge: Ayesha Khan
Piney Flats: Nathalie Mixon
Roan Mountain: Johanna L. Johnson
Rogersville: Misty M. Smith
Russellville: Ashleigh P. Hammer
Sevierville: Mackenzie C. Fox; Mackenzie S. Liedel; Steven C. Russell
Seymour: Matthew T. Gribanow; Heather N. Hicks; Cassandra K. Holloway
Shelbyville: Ronald D. Edwards; Kayla R. Young
Signal Mountain: Kellie A. Allen
Spring Hill: Claire D. Donnelly; Amanda N. Keck
Strawberry Plains: Jade M. Davis; Jessica R. Stipes; Natalie C. Vaden
Tazewell: Megan R. Crawford
Telford: Kristen E. Davis; Amy L. Register
Tiptonville: Jodi C. Neil
Treadway: Jillian M. Cope
Tullahoma: Madyson P. Clements
Unicoi: William G. Collins
White Pine: Emily J. Hardy
Winchester: Schelby H. Blair
OTHER STATES
GEORGIA: Grayson: Kayla Tigue; Ringgold: Caleb T. Atkins; Rock Spring: Emily B. Logan
ILLINOIS: Ashmore: Taylor P. Will
INDIANA: Indianapolis: Ian Clarke
MARYLAND: California: Jillian P. Selby
MICHIGAN: Wyoming: Gavin B. Loveland
NORTH CAROLINA: Boone: Megan Walker; Fletcher: Ross A. Pixley; Lansing: Kenzie M. Holbrook; Mars Hill: Sarah M. Ledford; Newland: Faith N. Nixon; Purlear: Kinley M. Adams; Raeford: Trynity K. Binkley; Spruce Pine: Jared Wise; West Jefferson: Amanda J. Gambill
TEXAS: Richmond: Glory C. Nmeribe
VIRGINIA: Bristol: Zachary T. Cook; Madeline R. Crum; Paige E. Desmonie; Madison B. Marshall; Damascus: Linsey N. Cullop; Leah B. Cullop; Galax: Amelia Cox
WEST VIRGINIA: Bluefield: Marilyn J. Bailey