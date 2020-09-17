East Tennessee State University has announced the names of students who attained a grade point average qualifying them for inclusion in the dean’s list for summer 2020.

To receive this honor, undergraduate students must successfully complete a minimum of 12 hours of undergraduate coursework with no grade below ‘B-’ in any course taken, and a grade point average of at least 3.5 on a 4.0 scale.

TENNESSEE

Blountville: Savannah L. Horne; Kylee E. Milliken

Bluff City: Crystal J. Harris; Alyson S. Wilson

Bristol: Terry L. Armstrong; Eve M. Bradford; Makinsey L. Horne; Chanda M. Humphreys; Scott C. Laffey; Kaitlynn V. Littleford; Audrey G. Malone; Bradley D. Ratheal; Megan Strouth

Butler: Isabella R. Harris; Leah E. Ransom

Chattanooga: Cristy R. McCrobey; Alexis S. Trammell; Megan A. Walker

Chuckey: Peter Z. Hoilman

Church Hill: Makayla D. Allen; Kelsey T. Browning; Luke A. Dorton; Veeral A. Patel; Yasmine K. Punceles; Jacob R. Salyer; Benjamin M. Smith; Ally B. Stidham; Matthew J. Williams

Cleveland: Katelyn D. Hanshew; Ayarys A. Pena; Kyley J. Rakestraw; Kayla M. Sadler

Clinton: Terra R. Faulkner; Denette Jackson; Madison L. Loggins

Columbia: Tiana L. Duncan; Stephanie Tywater

Cookeville: Alexis T. Anglin

Corryton: Breanna M. Roberts

Crossville: Angela R. Walters; Essie J. Wilson

Dayton: Ansley J. Hill

East Ridge: Kendall E. Boran

Elizabethton: Hillary C. Briggs; Dustun A. Sams

Erwin: Mary A. Chandler; Cassi H. Foster

Fall Branch: Jack E. Jones

Gallatin: Samantha Rivera

Gordonsville: Ashton Vaden

Gray: Leslie R. Black; Montana B. Riddle; Heather N. Teague

Greeneville: Andrew P. Forney; Janease M. Jones; John D. Pruett

Harrogate: Jace D. Hamilton

Hixson: Lauren N. Smith

Jacksboro: Monica L. Prater

Jefferson City: Shadden L. Brock; Sarah E. Edwards; Sidney A. Fritz

Johnson City: Rahmah M. Al Talaq; Fatimah Alhamdan; Ayah Alhashim; Bayan A. Alqushairi; Ian C. Anderson; Marissa K. Ballinger; Amanda D. Betts; Fatimah Abdulwahed S Binhaji; Megan E. Boyanton; Thomas J. Broeker; Mark E. Brown; Malynne C. Clayman; Breeana L. Cleaver; Abigail S. Darling; Victoria Duffy; Melissa R. Garnett; Levi C. Harmon; William T. Hughes; Sarah L. Hutton; Edna O. Iyawe; Adam D. Jasenak; Shawn P. Jordan; Daniel J. Klug; Caitlyn C. Lovelace; Courtney R. Lyon; Anna R. Mancuso; Brynette R. Mckinney; Valentine T. Okoye; Madison S. Powers; Larissa G. Price; Tatiana A. Ransom; Raegan B. Reese; Helena J. Ritz; Nawaf A. Salami; Mohammed Y. Salami; James Sam; Anne M. Sandelovich; Nathan S. Shelton; Andrew R. Shepherd; Maxwell Silver-Alford; Kaley A. Sturgill; Jessica N. Vasquez; David M. Waruszewski; Anthony J. Webb; Elizabeth N. Williams; Jeffrey D. Wilson; Stephan L. Yampolsky; Tamiera A. Yeary; Zhilong Zhao

Jonesborough: Jeffrey R. Fentress; Breanna M. Jones; Joshua Kingry; Makayla R. Percell; Emily B. Wilson

Kingsport: Debra K. Akins; Chris S. Bowlin; Hope E. Breeding; Julianne M. Burton; Tyler R. Carr; Isabella C. Carter; Aaron R. Childress; Sydney B. Davidson; Pandy L. Elkins; Seth C. Garland; Alusine R. Kamara; Eunice N. Kpaduwa; Jeremy L. Kramer; Emily H. Lane; Micah D. Lawson; Autumn L. Loggans; Alyssa C. Lovelace; Alivia G. McMullins; Jonathan A. Mears; Joseph D. Norton; Nicholas R. Peace; Kiernan D. Tonnies; Sydni A. White; Kindall C. Williams; Tara B. Williamson

Knoxville: Zane E. Ballenger; Rebekah M. Cormack; Jacob T. Crawley; Candice A. Jones; Courtney J. Koontz; Joseph C. Neal; Jessica M. Rainwater; Dylan A. Smith; Jason A. Winkler

Limestone: Ethan Bowman; Josie M. Gilmer

Loudon: Michaela D. Shubert

Louisville: Andrew O. Hodgin

Maryville: Haley D. Breeden; Allison T. Hendrix; Anna-Lynn M. Rollins

Mascot: Mary S. Smith

Memphis: Atlantis N. Warren

Morristown: Benjamin C. Anderson; Karen E. Baker; Hannah L. Gregory; Nikki D. Pickle; Ashley B. Singleton; Seth E. Smith

Mosheim: Jada E. Hensley

Mount Carmel: Richard E. Lawson; William G. Rush

Mountain City: Logan B. Sargent

Nashville: Virginia C. Lee; Latiffah A. Parris; Chaunta E. Patterson

New Market: Kelsie A. Blankenship; Kayli B. Whittaker

New Tazewell: Molly E. Mallicoat

Nolensville: Brittany P. Durham

Oak Ridge: Zoe B. Kline

Old Hickory: Victor M. Carrillo Ochoa

Pigeon Forge: Ayesha Khan

Piney Flats: Nathalie Mixon

Roan Mountain: Johanna L. Johnson

Rogersville: Misty M. Smith

Russellville: Ashleigh P. Hammer

Sevierville: Mackenzie C. Fox; Mackenzie S. Liedel; Steven C. Russell

Seymour: Matthew T. Gribanow; Heather N. Hicks; Cassandra K. Holloway

Shelbyville: Ronald D. Edwards; Kayla R. Young

Signal Mountain: Kellie A. Allen

Spring Hill: Claire D. Donnelly; Amanda N. Keck

Strawberry Plains: Jade M. Davis; Jessica R. Stipes; Natalie C. Vaden

Tazewell: Megan R. Crawford

Telford: Kristen E. Davis; Amy L. Register

Tiptonville: Jodi C. Neil

Treadway: Jillian M. Cope

Tullahoma: Madyson P. Clements

Unicoi: William G. Collins

White Pine: Emily J. Hardy

Winchester: Schelby H. Blair

 

OTHER STATES

GEORGIA: Grayson: Kayla Tigue; Ringgold: Caleb T. Atkins; Rock Spring: Emily B. Logan

ILLINOIS: Ashmore: Taylor P. Will

INDIANA: Indianapolis: Ian Clarke

MARYLAND: California: Jillian P. Selby

MICHIGAN: Wyoming: Gavin B. Loveland

NORTH CAROLINA: Boone: Megan Walker; Fletcher: Ross A. Pixley; Lansing: Kenzie M. Holbrook; Mars Hill: Sarah M. Ledford; Newland: Faith N. Nixon; Purlear: Kinley M. Adams; Raeford: Trynity K. Binkley; Spruce Pine: Jared Wise; West Jefferson: Amanda J. Gambill

TEXAS: Richmond: Glory C. Nmeribe

VIRGINIA: Bristol: Zachary T. Cook; Madeline R. Crum; Paige E. Desmonie; Madison B. Marshall; Damascus: Linsey N. Cullop; Leah B. Cullop; Galax: Amelia Cox

WEST VIRGINIA: Bluefield: Marilyn J. Bailey