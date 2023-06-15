June 15, 1898: One hundred and twenty-five years ago today, the Herald & Tribune published several brief bits of information about area residents; some advertisements were also inserted in the column. “Baxter Taylor was in town Saturday.”
“Try Campbell’s new bus line to depot.”
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