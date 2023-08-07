Today in Johnson City History

Today in Johnson City History

Aug. 7, 1898: One hundred and twenty-five years ago today, The Chattanooga Sunday Times reported several news items of interest to Johnson City residents. With a dateline from Johnson City and a date of Aug. 6, readers learned that “A new state office for Johnson City has been created here by reason of the Standard Oil company putting in tanks at this point and commencing the delivery of oil to merchants by wagon. Jonesboro and Elizabethton will also be supplied by wagon delivery from here instead of from Bristol.”

“Horace Miller has been appointed coal and oil inspector.”

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