Today in Johnson City History

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Aug. 24, 1898: One hundred and twenty-five years ago today, the Herald and Tribune reported several short news items of interest to area citizens. Among them were the following: “L. H. Patton returned from Unaka Springs Sunday.”

“Silas Cooper left last week for points in East Tennessee.”

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