Aug. 24, 1898: One hundred and twenty-five years ago today, the Herald and Tribune reported several short news items of interest to area citizens. Among them were the following: “L. H. Patton returned from Unaka Springs Sunday.”
“Silas Cooper left last week for points in East Tennessee.”
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