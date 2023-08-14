Today in Johnson City History

Today in Johnson City History

Aug. 14, 1898: One hundred and twenty-five years ago today, The Chattanooga Sunday Times reported several short news accounts of interest to Johnson City area citizens. The dateline was Johnson City and the date was Aug. 13. Some of the accounts include the following:

“Gen. J.T. Wilder, pension agent at Knoxville, was visiting his family at Chester several days this week.”

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