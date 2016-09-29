Region 1 Football Statistical Leaders

(Reporting schools only)
PASSING YARDS
NATHAN ARNOLD, Johnson County ... 1,009
KENDRICK WILLIAMS, Unicoi County ... 906
CADE BALLARD, Greeneville ... 840
CARTER EVERETT, Elizabethton ... 730
COLE MAUPIN, Dobyns-Bennett ... 665
CADE LARKINS, David Crockett ... 514
SAGE HAUN, Happy Valley... 509
PAYTON ROBINSON, Sullivan North ... 477
AARON FRYE, Sullivan East ... 350
NOAH SHELTON, Daniel Boone ... 339
RUSHING YARDS
NOAH ARNETT, Cloudland ... 1,047
ADAM McCLAIN, Hampton ... 972
AHMIK WATTERSON, Science Hill ...653
IAN HICKS, Dobyns-Bennett ... 595
HUNTER DAVENPORT, Hampton ... 556
MATT NIXON, Sullivan East ... 550
COREY RUSSELL, Elizabethton ... 492
DONAVAN BARNER, Greeneville ... 435
T.K. HILL, David Crockett ... 392
J.J. FLEENOR, Sullivan North ... 336
RECEIVING YARDS
SHANE GREER, Johnson County ... 524
SETH CRAWFORD, Greeneville ... 440
JACOB PATTON, Dobyns-Bennett ... 404
CONNER JOHNSON, Elizabethton ... 371
JUSTIN WADE, David Crockett ... 338
DYLAN LEWIS, Unicoi County ... 260
GAGE HAMPTON, Johnson County ... 235
SHADDON PEAVYHOUSE, Unicoi County ... 210
MOUIN TANNOUS, Daniel Boone ... 205
BUD ICENHOUR, Johnson County ... 200
MICHAEL HOWELL, Unicoi County ... 200
SCORING
ADAM McCLAIN, Hampton ... 112
NOAH ARNETT, Cloudland ... 88
HUNTER DAVENPORT, Hampton ... 78
J.J. FLEENOR, Sullivan North ... 60
COREY RUSSELL, Elizabethton ... 54
MATT NIXON, Sullivan East ... 54
DYLAN STREET, Happy Valley ... 54
SETH CRAWFORD, Greeneville ... 48
AHMIK WATTERSON, Science Hill ... 42
NOAH SHELTON, Daniel Boone ... 36
GAGE HAMPTON, Johnson County ... 36
MOUIN TANNOUS, Daniel Boone ... 36
DUSTUN SAMS, Happy Valley ... 36
MOUIN TANNOUS, Daniel Boone ... 36
TACKLES
DYLAN LEWIS, Unicoi County ... 57
AUSTIN HICKS, Happy Valley ... 55
BRYSON TOLLEY, Science Hill ... 54
JOHN KOLLIE, David Crockett ... 51
JOHNNY BARNETT, David Crockett ... 51
JACOB ROLLER, Dobyns-Bennett ... 49
HUNTER PARKER, Sullivan East ... 49
HUNTER EADS, Sullivan East ... 46
MICHAEL SMITH, Unicoi County ... 41
NEVADA WOODARD, Johnson County ... 37
LANDON MOREFIELD, Happy Valley ... 36
TACKLES FOR LOSS
JAMES BUCHANAN, Dobyns-Bennett ... 8
KALEB BARE, Sullivan East ... 8
BRYSON TOLLEY, Science Hill ... 7
JUSTIN LAUGHREN, Unicoi County ... 7
JAKE CRUMLEY, Sullivan East ... 7
M. AUSTIN LEWIS, David Crockett ... 7
JOHN KOLLIE, David Crockett ... 7
ALEX NORWOOD, Elizabethton ... 6
CAMERON COLEMAN, Elizabethton ... 6
MICHAEL SMITH, ... 6
SACKS
DUSTUN SAMS, Happy Valley ... 5
CAMERON COLEMAN, Elizabethton... 4
AUSTIN HICKS, Happy Valley ... 3
LANDON MOREFIELD, Happy Valley ... 3
JAKE CRUMLEY, Sullivan East ... 3
JAMES BUCHANAN, Dobyns-Bennett ... 3
INTERCEPTIONS
COLBY MARTIN, Science Hill ... 5
DYLAN LEWIS, Unicoi County ... 3
CHRIS HOLTSCLAW, Hampton ... 3
SKYLAR HYATT, Happy Valley ... 3
HUNTER DAVENPORT, Hampton ... 2
FUMBLE RECOVERIES
ALEX NORWOOD, Elizabethton ... 3
AUSTIN HICKS, Happy Valley ... 3