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High School Football

Region 1 Football Statistical Leaders

Douglas Fritz • Today at 9:52 PM
dfritz@johnsoncitypress.com

Here is a look at some of the high school football statistical leaders for Region 1 football teams after six weeks of action.

(Reporting schools only)

PASSING YARDS

NATHAN ARNOLD, Johnson County ... 1,009

KENDRICK WILLIAMS, Unicoi County ... 906

CADE BALLARD, Greeneville ... 840

CARTER EVERETT, Elizabethton ... 730

COLE MAUPIN, Dobyns-Bennett ... 665

CADE LARKINS, David Crockett ... 514

SAGE HAUN, Happy Valley... 509

PAYTON ROBINSON, Sullivan North ... 477

AARON FRYE, Sullivan East ... 350

NOAH SHELTON, Daniel Boone ... 339

 

RUSHING YARDS

NOAH ARNETT, Cloudland ... 1,047

ADAM McCLAIN, Hampton ... 972

AHMIK WATTERSON, Science Hill ...653

IAN HICKS, Dobyns-Bennett ... 595

HUNTER DAVENPORT, Hampton ... 556

MATT NIXON, Sullivan East ... 550

COREY RUSSELL, Elizabethton ... 492

DONAVAN BARNER, Greeneville ... 435

T.K. HILL, David Crockett ... 392

J.J. FLEENOR, Sullivan North ... 336

 

 

RECEIVING YARDS

SHANE GREER, Johnson County ... 524

SETH CRAWFORD, Greeneville ... 440

JACOB PATTON, Dobyns-Bennett ... 404

CONNER JOHNSON, Elizabethton ... 371

JUSTIN WADE, David Crockett ... 338

DYLAN LEWIS, Unicoi County ... 260

GAGE HAMPTON, Johnson County ... 235

SHADDON PEAVYHOUSE, Unicoi County ... 210

MOUIN TANNOUS, Daniel Boone ... 205

BUD ICENHOUR, Johnson County ... 200

MICHAEL HOWELL, Unicoi County ... 200

 

SCORING

ADAM McCLAIN, Hampton ... 112

NOAH ARNETT, Cloudland ... 88

HUNTER DAVENPORT, Hampton ... 78

J.J. FLEENOR, Sullivan North ... 60

COREY RUSSELL, Elizabethton ... 54

MATT NIXON, Sullivan East ... 54

DYLAN STREET, Happy Valley ... 54

SETH CRAWFORD, Greeneville ... 48

AHMIK WATTERSON, Science Hill ... 42

NOAH SHELTON, Daniel Boone ... 36

GAGE HAMPTON, Johnson County ... 36

MOUIN TANNOUS, Daniel Boone ... 36

DUSTUN SAMS, Happy Valley ... 36

MOUIN TANNOUS, Daniel Boone ... 36

 

TACKLES

DYLAN LEWIS, Unicoi County ... 57

AUSTIN HICKS, Happy Valley ... 55

BRYSON TOLLEY, Science Hill ... 54

JOHN KOLLIE, David Crockett ... 51

JOHNNY BARNETT, David Crockett ... 51

JACOB ROLLER, Dobyns-Bennett ... 49

HUNTER PARKER, Sullivan East ... 49

HUNTER EADS, Sullivan East ... 46

MICHAEL SMITH, Unicoi County ... 41

NEVADA WOODARD, Johnson County ... 37

LANDON MOREFIELD, Happy Valley ... 36

 

TACKLES FOR LOSS

JAMES BUCHANAN, Dobyns-Bennett ... 8

KALEB BARE, Sullivan East ... 8

BRYSON TOLLEY, Science Hill ... 7

JUSTIN LAUGHREN, Unicoi County ... 7

JAKE CRUMLEY, Sullivan East ... 7

M. AUSTIN LEWIS, David Crockett ... 7

JOHN KOLLIE, David Crockett ... 7

ALEX NORWOOD, Elizabethton ... 6

CAMERON COLEMAN, Elizabethton ... 6

MICHAEL SMITH, ... 6

 

SACKS

DUSTUN SAMS, Happy Valley ... 5

CAMERON COLEMAN, Elizabethton... 4

AUSTIN HICKS, Happy Valley ... 3

LANDON MOREFIELD, Happy Valley ... 3

JAKE CRUMLEY, Sullivan East ... 3

JAMES BUCHANAN, Dobyns-Bennett ... 3

 

INTERCEPTIONS

COLBY MARTIN, Science Hill ... 5

DYLAN LEWIS, Unicoi County ... 3

CHRIS HOLTSCLAW, Hampton ... 3

SKYLAR HYATT, Happy Valley ... 3

HUNTER DAVENPORT, Hampton ... 2

 

 

FUMBLE RECOVERIES

ALEX NORWOOD, Elizabethton ... 3

AUSTIN HICKS, Happy Valley ... 3

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