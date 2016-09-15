Region 1 High School Football Statistical Leaders

(Reporting schools only)
PASSING
|PLAYER
|COM
|ATT
|PCT
|YDS
|TD
|INT
|Nathan Arnold, JC
|45
|78
|57.7
|736
|5
|1
|Kendrick Williams, UC
|47
|78
|60.3
|721
|6
|5
|Cade Ballard, Grv
|37
|64
|57.8
|705
|9
|2
|Cole Maupin, D-B
|41
|66
|62.1
|542
|1
|2
|Sage Haun, HV
|23
|29
|79.3
|374
|7
|1
|Carter Everett, Eliz
|27
|43
|62.8
|342
|3
|1
|Noah Shelton, Boone
|17
|26
|65.4
|342
|2
|0
|Aaron Frye, SE
|15
|24
|62.5
|220
|4
|0
|Jake Blankenship, SH
|16
|31
|51.6
|211
|3
|2
|Jaylan Adams, SH
|13
|26
|50.0
|181
|3
|0
|Cole Ricker, DC
|8
|14
|57.1
|167
|0
|2
|
|
|
|
|
|
|
RUSHING
PLAYER, SCHOOL, YARDS
IAN HICKS, Dobyns-Bennett, 493
AHMIK WATTERSON, Science Hill, 490
ADAM McCLAIN, Hampton, 457
MATT NIXON, Sullivan East, 406
DONAVAN BARNER, Greeneville, 332
HUNTER DAVENPORT, Hampton, 243
JACOB TURNER, Elizabethton, 241
MASON MOUNGER, Daniel Boone, 220
DUSTUN SAMS, Happy Valey, 216
NOAH SHELTON, Daniel Boone, 210
RECEIVING
PLAYER, SCHOOL, YARDS
SHANE GREER, Johnson County, 416
JACOB PATTON, Dobyns-Bennett, 392
SETH CRAWFORD, Greeneville 357
CONNER JOHNSON, Elizabethton, 230
DYLAN LEWIS, Unicoi County, 201
SHADDON PEAVYHOUSE, Unicoi County, 193
MOUIN TANNOUS, Daniel Boone, 175
DORIEN GODDARD, Greeneville, 168
BUD ICENHOUR, Johnson County, 152
TAKEEM YOUNG, Greeneville 149
SCORING
PLAYER, SCHOOL, POINTS
ADAM McCLAIN, Hampton, 48
MATT NIXON, Sullivan East, 42
AHMIK WATTERSON, Science Hill, 36
HUNTER DAVENPORT, Hampton, 36
GAGE HAMPTON, Johnson County, 30
COLE MAUPIN, Dobyns-Bennett, 30
BRYCE BARRETT, Dobyns-Bennett, 30
SETH CRAWFORD, Greeneville, 30
DYLAN STREET, Happy Valley, 30
DREW MILLER, Dobyns-Bennett, 27
TACKLES
PLAYER, SCHOOL, TACKLES
DYLAN LEWIS, Unicoi County, 43
JACOB ROLLER, Dobyns-Bennett, 42
AUSTIN HICKS, Happy Valley, 41
MICHAEL SMITH, Unicoi County, 35
BRYSON TOLLEY, Science Hill, 32
DYLAN TOWNSEND, Happy Valley, 30
NEVADA WOODARD, Johnson County, 27
HUNTER PARKER, Sullivan East, 27
LANDON MOREFIELD, Happy Valley, 26
TYLER WHITSON, Unicoi County, 26
OWEN NICHOLSON, Unicoi County, 26
TACKLES FOR LOSS
PLAYER, SCHOOL, TFL
JAMES BUCHANAN, Dobyns-Bennett, 7
JUSTIN LAUGHREN, Unicoi County, 7
KALEB BARE, Sullivan East, 5
MICHAEL SMITH, Unicoi County, 5
ALEX NORWOOD, Elizabethton, 5
SACKS
PLAYER, SCHOOL, SACKS
DUSTUN SAMS, Happy Valley, 3
JAKE CRUMLEY, Sullivan East, 3
INTERCEPTIONS
PLAYER, SCHOOL, INT.
DYLAN LEWIS, Unicoi County, 3
COLBY MARTIN, Science Hill, 3
SKYLAR HYATT, Happy Valley, 2