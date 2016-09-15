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High School Football

Region 1 High School Football Statistical Leaders

Douglas Fritz • Updated Today at 8:32 PM
dfritz@johnsoncitypress.com

Here is a look at some of the high school football statistical leaders for Region 1 football teams after four weeks of action.

(Reporting schools only)

PASSING

PLAYER COM ATT PCT YDS TD INT
Nathan Arnold, JC 45 78 57.7 736 5 1
Kendrick Williams, UC 47 78 60.3 721 6 5
Cade Ballard, Grv 37 64 57.8 705 9 2
Cole Maupin, D-B 41 66 62.1 542 1 2
Sage Haun, HV 23 29 79.3 374 7 1
Carter Everett, Eliz 27 43 62.8 342 3 1
Noah Shelton, Boone 17 26 65.4 342 2 0
Aaron Frye, SE 15 24 62.5 220 4 0
Jake Blankenship, SH 16 31 51.6 211 3 2
Jaylan Adams, SH 13 26 50.0 181 3 0
Cole Ricker, DC 8 14 57.1 167 0 2
             

 

RUSHING

PLAYER, SCHOOL, YARDS

IAN HICKS, Dobyns-Bennett, 493

AHMIK WATTERSON, Science Hill, 490

ADAM McCLAIN, Hampton, 457

MATT NIXON, Sullivan East, 406

DONAVAN BARNER, Greeneville, 332

HUNTER DAVENPORT, Hampton, 243

JACOB TURNER, Elizabethton, 241

MASON MOUNGER, Daniel Boone, 220

DUSTUN SAMS, Happy Valey, 216

NOAH SHELTON, Daniel Boone, 210

 

RECEIVING

PLAYER, SCHOOL, YARDS

SHANE GREER, Johnson County, 416

JACOB PATTON, Dobyns-Bennett, 392

SETH CRAWFORD, Greeneville 357

CONNER JOHNSON, Elizabethton, 230

DYLAN LEWIS, Unicoi County, 201

SHADDON PEAVYHOUSE, Unicoi County, 193

MOUIN TANNOUS, Daniel Boone, 175

DORIEN GODDARD, Greeneville, 168

BUD ICENHOUR, Johnson County, 152

TAKEEM YOUNG, Greeneville 149

 

SCORING

PLAYER, SCHOOL, POINTS

ADAM McCLAIN, Hampton, 48

MATT NIXON, Sullivan East, 42

AHMIK WATTERSON, Science Hill, 36

HUNTER DAVENPORT, Hampton, 36

GAGE HAMPTON, Johnson County, 30

COLE MAUPIN, Dobyns-Bennett, 30

BRYCE BARRETT, Dobyns-Bennett, 30

SETH CRAWFORD, Greeneville, 30

DYLAN STREET, Happy Valley, 30

DREW MILLER, Dobyns-Bennett, 27

 

TACKLES

PLAYER, SCHOOL, TACKLES

DYLAN LEWIS, Unicoi County, 43

JACOB ROLLER, Dobyns-Bennett, 42

AUSTIN HICKS, Happy Valley, 41

MICHAEL SMITH, Unicoi County, 35

BRYSON TOLLEY, Science Hill, 32

DYLAN TOWNSEND, Happy Valley, 30

NEVADA WOODARD, Johnson County, 27

HUNTER PARKER, Sullivan East, 27

LANDON MOREFIELD, Happy Valley, 26

TYLER WHITSON, Unicoi County, 26

OWEN NICHOLSON, Unicoi County, 26

 

TACKLES FOR LOSS

PLAYER, SCHOOL, TFL

JAMES BUCHANAN, Dobyns-Bennett, 7

JUSTIN LAUGHREN, Unicoi County, 7

KALEB BARE, Sullivan East, 5

MICHAEL SMITH, Unicoi County, 5

ALEX NORWOOD, Elizabethton, 5

 

SACKS

PLAYER, SCHOOL, SACKS

DUSTUN SAMS, Happy Valley, 3

JAKE CRUMLEY, Sullivan East, 3

 

INTERCEPTIONS

PLAYER, SCHOOL, INT.

DYLAN LEWIS, Unicoi County, 3

COLBY MARTIN, Science Hill, 3

SKYLAR HYATT, Happy Valley, 2

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