Spring Fore United Way: First-round results and second-round hole assignments

First round
At Pine Oaks
Championship Flight
Codie Campbell-Herbie Campbell 63
Mike Alread-Michael Alread 63
Eric Thomason-Scott Honeycutt 63
Scottie Whaley-Zak Ensor 65
Eric Horvath-Chance Burleson 65
Gary Milhorn-Rick Wilson 66
Brian Foster-Teddy Clawson 66
Ryan Toney-Carlson Cox 66
Patton Gamble-Gary Schuerman 66
First Flight
Mike Ellis-Ken Lucas 67
Bill Darden-Morgan Littleford 67
Jason Dubay-Ryan Oler 67
Ben Julian-Ryan Burkhart 67
Green Faircloth-Cade Hensley 68
Steve Moore-Conner Moore 68
Bo Milhorn-Chad Jones 68
Eric Bailey-Brian Bailey 68
Brent Greer-Drew Kilgore 68
Dale Lynch-Steve Sims 68
Steve Jones-Brendan Jones 69
Joe Avento-Warren Ballagh 69
Randy Collins-Steve Co llins 69
Bob Sams-Sammy Hubbard 69
John Butler-Jerry Mooney 69
Second Flight
Casey Goetz-PJ Johnson 70
Charles Lee Guinn-Anthony Scalf 70
Jeff Thomas-Wilson Bell 70
Randy Humphreys-Terry Broyles 70
David Peterson-Tim Burke 71
Tim Willis-Travis Coffey 72
Dave Gregory-Kevin Gregory 72
Kevin Young-Dwayne Edwards 72
Jerry Cole-Dan Buchanan 72
Richard Klugow-Aaron Hill 72
Lucas Andrews-Jody Combs 72
Jim Olinger-Roger Nidiffer 72
Steve Cunningham-Tommy Williams 72
Chuck Fleming-Tanner Garland 72
Curt Acres-Tim Way 72
Steve Rice-Jared Wootten 72
Third Flight
Andrew Bowman-Derrick Mussard 73
Daniel Honrath-Chad Laws 73
Craig Swafford-Todd Dobson 73
Mike Adam-Denny Phillips 73
Mark Finucane-Bill McKinney 74
Mike Neeley-Dennis Inman 74
Mark Miller-Lisa Miller 74
Jeff Keller-Josh Gibbons 74
Bo Bennett-Tommy Turner 74
Billy Whitson-Mike Whitson 74
Don Whaley-Gwan Hill 74
Joe Snyder-Sonny Snyder 75
Roger Bailey-Mickey Braswell 76
Mark Peters-Farrell Cloyd 76
Pat Sturgill-Nick Nickles 76
Fourth Flight
Jack Snyder Jr-Jack Snyder Sr 77
Jenny Brock-Karen Frederick 78
James Pickering-Scott Galpin 78
Cody Griffin-Jacob Ridenour 78
Ivan Clipse-Conard Clipse 78
Murdock McIver-Jay Sandos 79
Chris Berning-Hank Berning 79
Chris Snyder-Joseph Snyder 80
Gary Varner-Jacob Gray 81
John Bradley-Eli Bradley 82
Mark Peterson-Jimmy Riddle 82
Brion Jones-Philippe Poget 82
Kenny Hawkins-Chris McIntosh 83
James Miller-Wesley Burkett 85
Jason Dickson-Phil Krickbam 86
Jo Lynn Shelton-Kristi Scruggs 86
Mark Eades-Ted Eades 87
Andy Hall-Thomas Hall 90
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Sunday’s hole assigments
At Buffalo Valley
8 a.m. shotgun start
1-Eric Thomason-Scott Honeycutt; Eric Horvath-Chance Burleson
3-Ben Julian-Ryan Burkhart; Dale Lynch-Steve Sims
4-John Butler-Jerry Mooney; Randy Humphreys-Terry Broyles
6-Lucas Andrews-Jody Combs; Jim Olinger-Roger Nidiffer
7-Steve Cunningham-Tommy Williams; Chuck Fleming-Tanner Garland
8-Curt Acres-Tim Way; Steve Rice-Jared Wootten
10-Daniel Honrath-Chad Laws; Craig Swafford-Todd Dobson
12-Mike Adam-Denny Phillips; Pat Sturgill-Nick Nickles
14-Cody Griffin-Jacob Ridenour; Ivan Clipse-Conard Clipse
15-Chris Berning-Hank Berning; Gary Varner-Jacob Gray
17-Mark Peterson-Jimmy Riddl; Brion Jones-Philippe Poget
18-Jo Lynn Shelton-Kristi Scruggs
2 p.m. shotgun start
1-Codie Campbell-Herbie Campbell; Mike Alread-Michael Alread
1A-Scottie Whaley-Zak Ensor; Gary Milhorn-Rick Wilson
2-Brian Foster-Teddy Clawson; Ryan Toney-Carlson Cox
3-Patton Gamble-Gary Schuerman; Mike Ellis-Ken Lucas
4-Bill Darden-Morgan Littleford; Jason Dubay-Ryan Oler
4A-Green Faircloth-Cade Hensley; Steve Moore-Conner Moore
5-Bo Milhorn-Chad Jones; Eric Bailey-Brian Bailey
6-Brent Greer-Drew Kilgore; Steve Jones-Brendan Jones
6A-Joe Avento-Warren Ballagh; Randy Collins-Steve Collins
7-Bob Sams-Sammy Hubbard; Casey Goetz-PJ Johnson
8-Charles Lee Guinn-Anthony Scalf; Jeff Thomas-Wilson Bell
8A-David Peterson-Tim Burke; Tim Willis-Travis Coffey
9-Dave Gregory-Kevin Gregory; Kevin Young-Dwayne Edwards
10-Jerry Cole-Dan Buchanan; Richard Klugow-Aaron Hill
10A-Andrew Bowman-Derrick Mussard; Mark Finucane-Bill McKinney
11-Mike Neeley-Dennis Inman; Mark Miller-Lisa Miller
12-Jeff Keller-Josh Gibbons; Bo Bennett-Tommy Turner
13-Billy Whitson-Mike Whitson; Don Whaley-Gwan Hill
13A-Joe Snyder-Sonny Snyder; Roger Bailey-Mickey Braswell
14-Mark Peters-Farrell Cloyd; Jack Snyder Jr-Jack Snyder Sr
15-Jenny Brock-Karen Frederick; James Pickering-Scott Galpin
15A-Murdock McIver-Jay Sandos; Chris Snyder-Joseph Snyder
16-John Bradley-Eli Bradley; Kenny Hawkins-Chris McIntosh
17-James Miller-Wesley Burkett; Jason Dickson-Phil Krickbam
18-Mark Eades-Ted Eades; Andy Hall-Thomas Hall