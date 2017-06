Milligan College releases spring 2017 Dean's List

The Dean’s List recognizes undergraduate students who earn a grade point average of 3.5 or above for the academic term. The local students who were named to the Dean’s List are listed below.

Blountville: Tresa Allen, Caleb Sprouse and Monica Tittle.

Bluff City: Olivia Garrison, Katherine Harrell, Bethany Lady and Doc Maines.

Bristol, Virginia: Rachel Edwards and Kaitlin Meade.

Bristol, Tennessee: Jadin Foster, Morgan Glovier, Amy Shumaker and Karissa Stanley.

Chuckey: include Andrea Lamb and Joshua Lamb.

Church Hill: Julia Dockery and Leah Thacker.

Clinton: Joshua Gambrell and Samantha Joy.

Elizabethton: Abigail Booher, Maggie Booher, Abagayle Cable, Chesnie Cox, Kenneth Cremins, Emily Dugger, Taylor Gibson, Melinda Gouge, Hunter Greene, Lacey Greenwell, Lisa Houghton, Michaela Matheson, Tyler Nichols, Caleb Perhne, Elijah Pless, Sarah Robinson, Tessa Stevenson, Brannan Vanover, Johnny Walker, Alexis Williams and Kayla Wilson.

Erwin: Jason Conley, Kirsten Phillips and John Shults.

Gray: Magdalene Bell, Chelsea James, Steven Lewis, Kaitlynn Lyons, Colin Morgan, Jarrett Parker, Noah Parker and Mikaela Way.

Greeneville: Trisha Brown, Konnor Donahue, Derek Jeffers, Abigail Jones and Kristen Ricker.

Hampton: Ryne Baines, April Collins, Emily Holtsclaw and Jarred Irick.

Johnson City: Emma Albrecht, Matthew Albritton, Sidney Bailey, Maria Barnes, Courtney Bean, Olivia Belisle, Averie Blackmore, Joshua Bullen, Andrea Coggins, Daniel Crowder, Paige Dugger, Elsa Espino, Mary Kate Ferguson, Louisa Gaudiano, Grace Gemar, Jalen Glass, Madison Grindstaff, Hannah Groce, Sue Ellen Harrod, Graham Haws, Diego Hernandez Velazquez, Shannon Hicks, William Hull, Alex Jones, Megan Keesee, Anthony Keys, Marissa Langford, Jammie McCoy, James McDonald, Colby McKeehan, Tucker McPherson, Carlynn Owen, James Pierce, Hannah Rodgers, Meaghan Rodgers, Jhordan Rogers, Samantha Steadman, Carly Stoltzfus, Amber Street, Marie Tutterow, Cynthia Valdes, Jake Weaver and Cora Wymer.

Jonesborough: Katelyn Carr, Destanie Clemons, Dustin Erwin, Victoria Fleming, Kaylie Foster, Kasey Gordon, Sarah Haskins, Seth Hilbert, Rebekah Jackson, Lacey Norton, Kelsey Persinger, Emmanuel Rojas and Maverick Summie.

Kingsport: April Amyx, Jacob Beverly, Garrett Black, Tyler Bourgeois, Katherine Bourne, Andrew Cox, Alyssa Gibson, Nathan Gibson, Lily Hollandsworth, Sherry Hopkins, Ashlyn Jackson, Tessa Malone, McKensie McGee, Shauna McGlothlin, Katelynn Millington, Jeffrey Minor, Michala Morris, Tessa Ross, Alyssa Rupert, Nicholas Sewell, Erica Stone, Candace Tingle, Cara Williams, Hudson Williams and Jacob Williams.

Knoxville: Megan Gaylor and Kacie Skeen.

Limestone: Andrea Holtsinger, Heather Kirk and Michaela Miller.

Maryville: Cassidy Anderson and Ryan Reilly.

Milligan College: Sarah Carrion, Cassady Cavella, Madeline Frasure and Cleo Waite.

Morristown: Ashton Bunch, Margaret Cook, Katlyn Haas and Hobie Vannoy.

Mountain City: Ashley Arnold, Kristen Branch, Colton Fenner and Jacob McGlamery.

Newport: Cassidy Gibson, Hunter Suggs and Lukas Williams.

Oak Ridge: Taylor Hatmaker and Caelyn Thompson.

Seymour: Tanner Cox and Anna Hathcock.

Unicoi: Carl Brackins, Tilly Erwin, Brittany Helms and Rebecca Hopson.

Watauga: Michael Huber, Kristin Parrish and Jacqueline Tellez.

Other students include: Jenna Gilbert, from Abingdon, Virginia; Taylor Williams, Afton, Tennessee; Tucker Knouse, Belmont, North Carolina; Sadiemarie Lundy, Butler, Tennessee; Sarah Gartman, Chattanooga, Tennessee; Hayley Wyrick, Coeburn, Virginia; Ann Sullivan, College Grove, Tennessee; Sarah Collie, Damascus, Virginia; Anacaren Ornelas, Fall Branch, Tennessee; Rebecca Pierce-Hale, Glade Spring, Virginia; Joshua Crain, Greenbrier, Tennessee; Ashlee Whitt, Grundy, Virginia; Dharma Fawbush, Jefferson City, Tennessee; Abigail Allen, Lenoir City, Tennessee; Leslie Beeler, Maynardville, Tennessee; Isaac Carson, Mosheim, Tennessee; Mary Gilliam, Mount Carmel, Tennessee; Kaori Clemmer, Murfreesboro, Tennessee; James Stanley, Newland, North Carolina; Jordan Gose, Nickelsville, Virginia; Connor Whitson, Norris, Tennessee; Timothy Coakley, Parrottsville, Tennessee; Crystie Harber, Pennington Gap, Virginia; Kaitlyn Sell, Piney Flats, Tennessee; Amanda Largent, Roan Mountain, Tennessee; Etta Turner, Rogersville, Tennessee; Sterling Burnett, Sevierville, Tennessee; Cory Aulich, Soddy Daisy, Tennessee; Anna Jackson, Spring Hill, Tennessee; Elissa Borchert, Talbott, Tennessee; Kimberly Robinson, Vilas, North Carolina; Kathryn Pryor, Walland, Tennessee; Rachel Blankenship, White Pine, Tennessee.

For more information on Milligan, visit www.milligan.edu.