University of Tennessee-Knoxville Dean's List for Tri-Cities area students

To qualify for the dean's list, an undergraduate student must earn a term grade point average of 3.80 to 4.00 (summa cum laude), 3.65 to 3.79 (magna cum laude) or 3.50 to 3.64 (cum laude). Students must complete at least 12 credit hours, not counting work taken on a satisfactory/no-credit basis, to be eligible.

These are the honorees from the Tri-Cities area:

Washington County Spencer Ammen Johnson City Summa Cum Laude Abby Aurigema Gray Cum Laude Charles Backus Johnson City Summa Cum Laude Matthew Baker Johnson City Magna Cum Laude Harrison Barrett Johnson City Summa Cum Laude Kenzie Bastian Jonesborough Summa Cum Laude Grace Belt Gray Summa Cum Laude Weston Bogart Johnson City Cum Laude Ernest Botts Jonesborough Magna Cum Laude William Bowers Johnson City Cum Laude Abigail Bowman Johnson City Summa Cum Laude Parker Breuel Jonesborough Cum Laude Lucas Carroll-Garrett Johnson City Summa Cum Laude Ryan Caveney Johnson City Magna Cum Laude Arpan Chakraborty Johnson City Magna Cum Laude Kerwin Chu Johnson City Magna Cum Laude Austin Cole Johnson City Summa Cum Laude Nicholas Combs Johnson City Summa Cum Laude Gabriel Corleto Johnson City Summa Cum Laude Chandler Crowder Johnson City Magna Cum Laude Gus Darden Johnson City Magna Cum Laude Sean Darling Johnson City Cum Laude Katelyn Del Castillo Johnson City Summa Cum Laude Ryan Dent Jonesborough Magna Cum Laude Tyler Douglas Johnson City Cum Laude Hannah Dunbar Johnson City Summa Cum Laude Adam Edwards Gray Summa Cum Laude Ashley Ervin Telford Summa Cum Laude Christopher Feathers Johnson City Summa Cum Laude Nicholas Foster Jonesborough Magna Cum Laude Reed Fowler Johnson City Cum Laude Ashlin Fox Chuckey Magna Cum Laude Jackson Frizzell Johnson City Summa Cum Laude Miranda Fry Johnson City Summa Cum Laude Bradley Fullbright Johnson City Cum Laude Ignacio Garcia Johnson City Summa Cum Laude Bethany Garland Johnson City Summa Cum Laude Grayson Garland Johnson City Magna Cum Laude Phillip Garland Johnson City Summa Cum Laude Payton Garland Limestone Cum Laude Katie Gouge Jonesborough Summa Cum Laude Jackson Graham Johnson City Magna Cum Laude Ashley Grillo Johnson City Magna Cum Laude Matthew Grimm Gray Cum Laude Sophie Grosserode Johnson City Summa Cum Laude Matthew Guinn Kingsport Magna Cum Laude Davis Harmon Johnson City Summa Cum Laude Emily Hash Johnson City Summa Cum Laude Hannah Hausman Johnson City Magna Cum Laude Matthew Heath Jonesborough Cum Laude Rebekah Henderson Johnson City Summa Cum Laude Sarah Higginbotham Johnson City Summa Cum Laude Alexandra Higgins Johnson City Cum Laude Kerstie Hillman Johnson City Summa Cum Laude Cole Hoffman Johnson City Summa Cum Laude Tanner Holden Johnson City Summa Cum Laude Amanda Holmquist Jonesborough Magna Cum Laude Abigail Howe Johnson City Summa Cum Laude John Huffman Johnson City Magna Cum Laude Stephanie Humby Johnson City Cum Laude Allen Irwin Jonesborough Magna Cum Laude Megan Jeffcoat Johnson City Summa Cum Laude Abigail Johnson Johnson City Magna Cum Laude Michelle Johnson Jonesborough Summa Cum Laude Hannah Jones Gray Summa Cum Laude Rachel Jones Gray Magna Cum Laude Samuel Jones Johnson City Summa Cum Laude Madison Jones Jonesborough Magna Cum Laude Samantha Karklins Johnson City Summa Cum Laude Cole Keck Jonesborough Summa Cum Laude Ryan Keever Jonesborough Summa Cum Laude Ashley Kelner Johnson City Summa Cum Laude Rachel Klein Jonesborough Summa Cum Laude Remi Koch Johnson City Summa Cum Laude Annabel Large Jonesborough Summa Cum Laude Logan Larkey Gray Magna Cum Laude Jonathan Leonard Jonesborough Magna Cum Laude Megan Lich Jonesborough Summa Cum Laude Claire Lincoln Jonesborough Summa Cum Laude Ellis Linder Johnson City Magna Cum Laude Avery Linton Johnson City Magna Cum Laude Alyssa Loveday Johnson City Magna Cum Laude Carolee Mabe Johnson City Cum Laude Rebecca Mansy Johnson City Summa Cum Laude Kiersten Marsh Johnson City Summa Cum Laude Jose Mejia Sierra Johnson City Summa Cum Laude Christopher Mills Gray Cum Laude Alexis Miranda Johnson City Summa Cum Laude Kristen Miranda Johnson City Summa Cum Laude Adam Montano Jonesborough Cum Laude John Mottern Johnson City Summa Cum Laude Jacob Nagy Johnson City Magna Cum Laude Chloe O'Dell Johnson City Summa Cum Laude Daniel O'Leary Johnson City Magna Cum Laude Sarena Orio Johnson City Cum Laude Alexandra Palazzo Jonesborough Cum Laude Emily Palmer Telford Magna Cum Laude Bailey Pardue Johnson City Summa Cum Laude Mackenzie Parks Fall Branch Summa Cum Laude Allyson Parks Johnson City Summa Cum Laude Taylor Payne Johnson City Summa Cum Laude Dianna Perry Gray Summa Cum Laude Abby Phillips Gray Magna Cum Laude Annie Phillips Johnson City Magna Cum Laude Quinn Pilkey Johnson City Summa Cum Laude Allison Poget Johnson City Summa Cum Laude Cole Price Johnson City Summa Cum Laude Victoria Regan Johnson City Summa Cum Laude Gretchen Roberts Johnson City Summa Cum Laude Jacob Rogers Johnson City Summa Cum Laude Schuyler Rudisill Johnson City Summa Cum Laude Abby Sanders Gray Summa Cum Laude Jeffrey Schoondyke Johnson City Magna Cum Laude Kori Smith Limestone Summa Cum Laude John Spires Jonesborough Summa Cum Laude Morgan Street Jonesborough Magna Cum Laude Seth Street Jonesborough Summa Cum Laude Meghan Stuart Johnson City Magna Cum Laude Christopher Tipton Telford Summa Cum Laude Anna Tomita Johnson City Summa Cum Laude Haley Torbett Gray Summa Cum Laude Peter Torok Johnson City Magna Cum Laude Emily Toye Gray Summa Cum Laude Lauren Trent Johnson City Summa Cum Laude Madison Trent Johnson City Magna Cum Laude Jonathan Trzil Jonesborough Cum Laude Zachary Trzil Jonesborough Magna Cum Laude Olivia Tumlin Johnson City Summa Cum Laude Haley Wagner Gray Magna Cum Laude Brandon Weber Jonesborough Magna Cum Laude Olivia Wilkinson Johnson City Summa Cum Laude Kali Williams Johnson City Summa Cum Laude Raymond Winstead Jonesborough Summa Cum Laude Alaina Wood Johnson City Summa Cum Laude Kathryn Worley Gray Summa Cum Laude Maia Wrestler Johnson City Summa Cum Laude Tariq Zakaria Johnson City Magna Cum Laude Unicoi County Sarah Berman Unicoi Magna Cum Laude Angelia Brummett Unicoi Cum Laude Dara Carney-Nedelman Erwin Summa Cum Laude Carrie Elliott Unicoi Magna Cum Laude Logan Higgins Unicoi Cum Laude Emily Lynch Erwin Summa Cum Laude Luke Mills Erwin Summa Cum Laude Kaitlin Ollis Erwin Cum Laude Kaitlyn Phillips Erwin Magna Cum Laude Sarah Plemmons Erwin Magna Cum Laude Michael Roberts Unicoi Magna Cum Laude Jared Sanchez Erwin Cum Laude Dalton Spears Unicoi Summa Cum Laude Carter County William Arnold Elizabethton Cum Laude Eric Carter Johnson City Summa Cum Laude Austin Depew Elizabethton Magna Cum Laude Kalee Holdren Johnson City Cum Laude Robert Holt Elizabethton Summa Cum Laude Miranda Isaacs Elizabethton Summa Cum Laude Hannah Mcadams Elizabethton Magna Cum Laude Jesica Miller Roan Mountain Cum Laude Merrilee Rogers Elizabethton Summa Cum Laude Emelie Silvers Elizabethton Summa Cum Laude Emily Smith Hampton Summa Cum Laude Josiah Thomasson Watauga Magna Cum Laude Emily Thornton Elizabethton Summa Cum Laude Shelby Whitehead Elizabethton Summa Cum Laude Madeleine Wolfenberger Butler Cum Laude Johnson County Holly Adams Mountain City Summa Cum Laude Rebecca Adams Mountain City Summa Cum Laude Lori Eller Mountain City Summa Cum Laude Moriah Franklin Mountain City Summa Cum Laude Sawyer Main Mountain City Magna Cum Laude Mitchell Stockinger Trade Summa Cum Laude Richard Stockinger Trade Summa Cum Laude Shawn Tester Mountain City Magna Cum Laude Nathan Timbs Mountain City Summa Cum Laude Ashleigh Weaver Mountain City Summa Cum Laude Ryan Whitener Mountain City Cum Laude Sullivan County Sarah Adinolfi Kingsport Magna Cum Laude Rebekah Alison Piney Flats Magna Cum Laude Micah Anderson Kingsport Summa Cum Laude Olufunke Anjonrin-Ohu Kingsport Summa Cum Laude Katherine Ardire Kingsport Magna Cum Laude Avery Aulds Kingsport Summa Cum Laude Madison Bailey Kingsport Summa Cum Laude Laura Baker Bristol Magna Cum Laude Owen Barbour Kingsport Summa Cum Laude Caroline Begley Kingsport Summa Cum Laude Joseph Begley Kingsport Cum Laude Emily Beyersdorf Kingsport Magna Cum Laude Christina Bouchillon Blountville Summa Cum Laude Delaney Boyd Kingsport Cum Laude Stephen Branch Bristol Magna Cum Laude Samantha Cahill Kingsport Summa Cum Laude Theresa Cahill Kingsport Summa Cum Laude Tyler Campbell Kingsport Cum Laude Gregory Cantrall Kingsport Summa Cum Laude Joshua Capwell Blountville Summa Cum Laude William Carr Blountville Magna Cum Laude Jesus Chavez Kingsport Summa Cum Laude Annice Chew Kingsport Summa Cum Laude Thomas Clarity Piney Flats Summa Cum Laude Meredith Cline Kingsport Summa Cum Laude Morgan Cline Kingsport Summa Cum Laude Houston Cookenour Kingsport Cum Laude Hayden Correll Kingsport Summa Cum Laude John Counts Kingsport Summa Cum Laude Christian Cox Kingsport Summa Cum Laude Wesley Cox Kingsport Summa Cum Laude Drake Crawford Kingsport Summa Cum Laude Hannah Crawford Kingsport Cum Laude Jarrod Creasy Kingsport Magna Cum Laude Benjamin Cwirko Kingsport Magna Cum Laude Tavi De Jager Kingsport Magna Cum Laude Sarah DeLung Kingsport Summa Cum Laude Cortney Depew Kingsport Magna Cum Laude Blake Dingus Kingsport Summa Cum Laude Sarah Dishner Blountville Summa Cum Laude Taylor Dishner Blountville Cum Laude Andrew Doran Kingsport Summa Cum Laude Rachel Doub Kingsport Summa Cum Laude Aemilia Drozdowski Kingsport Magna Cum Laude Adam Dunn Piney Flats Summa Cum Laude Tiffany Dye Kingsport Summa Cum Laude George East Kingsport Summa Cum Laude Braeden Edwards Kingsport Summa Cum Laude Katelynne Edwards Kingsport Cum Laude Warren Ehrenfried Kingsport Summa Cum Laude Alexandra Eleas Bristol Summa Cum Laude Hannah Emery Kingsport Cum Laude Reece Emery Kingsport Summa Cum Laude Natalie Falconer Kingsport Summa Cum Laude Evan Fenyves Kingsport Summa Cum Laude Lindsey Fields Kingsport Summa Cum Laude John Floyd Kingsport Summa Cum Laude Savannah Franklin Kingsport Summa Cum Laude Kelli Frawley Kingsport Summa Cum Laude Anna Frye Kingsport Summa Cum Laude Karlee Gibbon Bristol Summa Cum Laude Meghan Gill Kingsport Cum Laude Brandon Gilliam Kingsport Summa Cum Laude Colby Gladson Kingsport Cum Laude Brandon Glover Piney Flats Summa Cum Laude Myranda Gorman Blountville Summa Cum Laude Elaine Greenfield Kingsport Summa Cum Laude Benjamin Greer Kingsport Cum Laude Jocelyn Grigsby Kingsport Cum Laude Emily Grimes Bluff City Summa Cum Laude Timothy Grizzel Blountville Summa Cum Laude Amy Gross Bristol Summa Cum Laude Sarah Guimond Kingsport Magna Cum Laude Preston Hall Kingsport Summa Cum Laude Adrian Hargrave Kingsport Summa Cum Laude Gabrielle Harman Bristol Magna Cum Laude Justin Harmon Kingsport Summa Cum Laude Thomas Harrison Kingsport Cum Laude Lexi Hartsock Kingsport Summa Cum Laude Meredith Hawk Blountville Summa Cum Laude Nicholas Hickman Kingsport Cum Laude William Hogue Kingsport Summa Cum Laude Joshua Holt Kingsport Summa Cum Laude Marielle Holtzclaw Kingsport Cum Laude Barton Hove Kingsport Magna Cum Laude Corbin Hurley Bluff City Magna Cum Laude Brayden Hutchins Kingsport Summa Cum Laude Nicolette Hutton Bluff City Summa Cum Laude Joseph Ignace Kingsport Summa Cum Laude Bethany Jones Kingsport Summa Cum Laude Ashley Kappelman Blountville Summa Cum Laude Edward Karst Kingsport Summa Cum Laude Michael Keesee Bluff City Summa Cum Laude Lauren Kelly Kingsport Summa Cum Laude Alison Kilgore Kingsport Summa Cum Laude Dallas King Kingsport Summa Cum Laude Joslyn Knox Bristol Summa Cum Laude Sarah Lang Kingsport Summa Cum Laude Matthew Lange Blountville Magna Cum Laude Christie Lau Kingsport Summa Cum Laude Caroline Leonard Bristol Summa Cum Laude Edison Li Kingsport Summa Cum Laude Valerie Lick Kingsport Summa Cum Laude Peyton Light Kingsport Cum Laude Alexia Little Kingsport Summa Cum Laude Jacob Lockhart Kingsport Cum Laude Rebekah Lockhart Kingsport Cum Laude Benjamin Luffman Kingsport Magna Cum Laude Carter Mahaffey Bristol Cum Laude Jacob Maine Blountville Magna Cum Laude Grayson Marshall Kingsport Magna Cum Laude Katie Masters Kingsport Magna Cum Laude Emily Matney Bristol Summa Cum Laude Logan Mcdavid Kingsport Summa Cum Laude Thomas Mcdavid Kingsport Magna Cum Laude Jon McReynolds Kingsport Magna Cum Laude Sarah Meade Kingsport Summa Cum Laude Mason Meyers Kingsport Cum Laude Michaela Milhorn Kingsport Summa Cum Laude Adam Miller Kingsport Magna Cum Laude Lyle Miller Kingsport Summa Cum Laude Payton Miller Kingsport Summa Cum Laude Spencer Miller Kingsport Cum Laude Emma Millican Blountville Magna Cum Laude Ruby Millican Blountville Summa Cum Laude Karee Morgan Kingsport Cum Laude Spencer Murphy Kingsport Summa Cum Laude Megan Murray Kingsport Cum Laude Noah Newell Blountville Cum Laude Abigail Owens Bluff City Magna Cum Laude Tanner Owens Kingsport Summa Cum Laude Karsten Parker Kingsport Summa Cum Laude Megan Peck Kingsport Summa Cum Laude Erik Perfetto Bristol Cum Laude Howard Perry Bluff City Summa Cum Laude Lauren Perry Piney Flats Cum Laude Preston Perry Piney Flats Magna Cum Laude Whitney Pickwell Kinsport Summa Cum Laude Noah Pierson Kingsport Cum Laude Kaleb Pittman Kingsport Magna Cum Laude Margaret Potente Kingsport Summa Cum Laude John Potter Bluff City Magna Cum Laude Caitlin Prusha Kingsport Cum Laude Daniel Ramsey Blountville Magna Cum Laude Isaac Ratliff Kingsport Magna Cum Laude Isaiah Reeves Kingsport Magna Cum Laude Toy Reid Kingsport Summa Cum Laude Kaylie Richard Kingsport Summa Cum Laude Hayley Robinette Blountville Summa Cum Laude Mara Robinette Blountville Summa Cum Laude Emma Rogers Kingsport Cum Laude Holly Rogers Kingsport Cum Laude John Roller Blountville Cum Laude Eric Salama Kingsport Summa Cum Laude Erika Sanders Kingsport Summa Cum Laude Michael Sanders Kingsport Magna Cum Laude Matthew Scott Piney Flats Summa Cum Laude Talya Shelley Bristol Cum Laude Tiffany Shelton Kingsport Summa Cum Laude Patrick Shull Kingsport Magna Cum Laude Anna Smith Blountville Summa Cum Laude Gaven Smith Blountville Summa Cum Laude Chad Smith Bristol Summa Cum Laude Joshua Smith Kingsport Magna Cum Laude Makenna Smith Kingsport Summa Cum Laude Maci Snodgrass Kingsport Summa Cum Laude Blake St Clair Kingsport Summa Cum Laude Natalie Stacy Kingsport Cum Laude John Straley Kingsport Magna Cum Laude Leslie Stroud Kingsport Summa Cum Laude Shannon Stroud Kingsport Cum Laude Sarah Tanner Kingsport Cum Laude Whitney Taylor Kingsport Summa Cum Laude Sarah Testerman Kingsport Magna Cum Laude Kindra Thomas Blountville Summa Cum Laude Gabrielle Tidwell Bristol Summa Cum Laude Ryne Tipton Kingsport Summa Cum Laude Kimberly Troutman Kingsport Summa Cum Laude Bailey Tullis Blountville Magna Cum Laude Jose Velasco Kingsport Summa Cum Laude Logan Vincent Kingsport Cum Laude Marshall Welch Kingsport Summa Cum Laude Kara White Kingsport Summa Cum Laude Laurie Whitmore Bluff City Summa Cum Laude Hannah Whitson Kingsport Magna Cum Laude Parker Wilkins Kingsport Magna Cum Laude Abbey Williams Blountville Summa Cum Laude Evan Wilmer Bluff City Magna Cum Laude Hadley Wilson Blountville Magna Cum Laude Mickey Winkle Kingsport Magna Cum Laude Rachel Winstead Kingsport Magna Cum Laude Mikaela Woods Kingsport Magna Cum Laude Yonna Worley Bluff City Cum Laude Brock Zych Kingsport Cum Laude

For other Dean’s List honorees, visit http://deanslist.utk.edu/.